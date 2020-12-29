Yurt işletmecilerinin sorunları ele alındı

Ankara Ticaret Odası (ATO) 58 Numaralı Oteller ve Konaklama Tesisleri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Hasan Ardıç ile birlikte, Bahçelievler bölgesinde faaliyet gösteren ATO üyesi öğrenci yurtlarını ziyaret eden ATO Başkanı Baran, üniversitelerin akademik alanda gençleri yetiştirirken aynı zamanda kent ekonomilerini de canlandırdığını belirtti. Baran, Başkent'teki yaklaşık 400 bin üniversite öğrencisinin yokluğunun kent ekonomisinde 20 milyar TL'lik kayba yol açtığını söyledi.ATO Başkanı Baran'a ziyaretinde özel öğrenci yurt işletmecilerinden Banu Eda Şengül, Fatih Yalçınkaya, Alkan Kan, Leyla Kan, Serdal Şahbaz, İlker Aktürk, Ömer Özdemir ve Cengiz Polat eşlik etti.ATO üyesi özel öğrenci yurtlarını tek tek gezerek, işletme sahiplerinden bilgi alan Baran, "9 aydır yurt binaları boş. Ancak işletme sahipleri binalar için kira ödemeye devam ediyor" dedi. Baran, özel yurt işletmecilerinin yurt binalarının karantina merkezi olarak kullanılmasını önerdiklerini belirterek, "En kısa zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığımıza durumu arz ederek, üyelerimizin taleplerini ileteceğiz" diye konuştu. Üniversitelerin dolayısıyla üniversite öğrencilerinin kent ekonomisine büyük canlılık kazandırdığını kaydeden Baran, Ankara'da bulunan 400'e yakın özel öğrenci yurdunun faaliyetine devam edememesinin onlarca sektörü de olumsuz etkilediğini anlattı. Baran, "Şehrimizde yaklaşık 400 bin üniversite öğrencisinin yokluğu bakkalından kırtasiyecisine, berberinden ayakkabıcısına kadar bir dizi sektörün iş hacimlerine de yansıdı. Öğrencilerimizin yokluğu kent ekonomimizde 20 milyar TL'lik bir kayba yol açtı. Çocuklarımızın sesleriyle cıvıl cıvıl dolan yurtların yakın zamanda açılmasını bekliyoruz" dedi. ATO 58 numaralı Oteller ve Konaklama Tesisleri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Hasan Ardıç ve ATO üyesi özel öğrenci yurdu sahipleri ziyarette konu hakkındaki taleplerini ATO Başkanı Baran'a aktardı.