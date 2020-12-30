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rövanş alanı mı?

ile arasında bir sürtüşme olduğu aşikar… Bu hesaplaşmaları ’un ‘büyük’ kulüpleri üzerinden görün. Başkent’in yüzyıllık kulüplerini karıştırmayın!

SERKAN ÜNLÜ
Giriş Tarihi: 30.12.2020 ABONE OL
Ankara rövanş alanı mı?
TARIH 23 Aralık Çarşamba: Yer Ülker Stadyumu… F.Bahçe-Başakşehir hakemi Bahattin Şimşek, Rafael'i ikinci sarıdan oyun dışı bırakıyor. Riva'da maçı birden fazla ekrandan takip eden VAR hakemi Cüneyt Çakır herhangi bir düzeltme/uyarıda bulunmuyor ve Rafael atılıyor. Tarih 25 Aralık Cuma: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Başakşehir kulübünün başvurusu üzerine olağanüstü toplanarak Rafael'in ilk sarı ve kırmızı kartını kaldırıp cezai sürecinin tedbirsiz olarak devamına karar veriyor. Demek ki VAR hakemi Çakır 'yanlış' karar verdi. Ne beklersiniz, hatalı karar veren hakemin 'dinlendirilmesini' değil mi? Tarih: 28 Aralık Pazartesi: MHK, düşme hattı için önemli Gençlerbirliği-Kayserispor maçına Cüneyt Çakır'ı atıyor. Cüneyt Çakır, maçta Gençlerbirliği'nin attığı 6 golün 3'ünü VAR'daki meslektaşı Tugay Kaan Numanoğlu'nun uyarısıyla değerlendirip sırasıyla ofsayt, elle oynama ve faul gerekçeleriyle geçerli saymıyor. Sadece 5 gün önce Rafael'in kartına VAR'da iken müdahale etmediği için kararı PFDK'da iptal edilen Çakır, 5 gün sonra Gençler'in 3 golünü VAR'la iptal ediyor. Ya maç berabere bitseydi. Belli ki, MHK ile PFDK arasında bir sürtüşme var. Hesaplaşmaları lütfen İstanbul'un 'büyük' kulüpleri üzerinden görebilirsiniz. Lütfen başkent Ankara'nın yüzyıllık kulüplerini sorunlarınıza alet etmeyin

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Ankara rövanş alanı mı?
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