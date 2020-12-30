Ankara rövanş alanı mı?

Yer Ülker Stadyumu…F.Bahçe-Başakşehirhakemi BahattinŞimşek, Rafael'iikincisarıdanoyundışı bırakıyor.Riva'damaçıbirden fazlaekrandantakipeden VARhakemiCüneyt Çakır herhangi bir düzeltme/uyarıdabulunmuyor ve Rafael atılıyor.ProfesyonelFutbol Disiplin Kurulu, Başakşehirkulübünün başvurusuüzerine olağanüstütoplanarak Rafael'inilk sarı ve kırmızıkartını kaldırıpcezaisürecinintedbirsizolarak devamınakarar veriyor.Demek kiVAR hakemi Çakır'yanlış' karar verdi. Ne beklersiniz, hatalıkarar veren hakemin 'dinlendirilmesini'değil mi?MHK, düşmehattı için önemli Gençlerbirliği-Kayserispormaçına Cüneyt Çakır'ı atıyor.Cüneyt Çakır, maçta Gençlerbirliği'nin attığı6 golün 3'ünü VAR'daki meslektaşıTugay Kaan Numanoğlu'nun uyarısıyladeğerlendirip sırasıyla ofsayt, elle oynamave faul gerekçeleriyle geçerli saymıyor.Sadece 5 gün önce Rafael'in kartınaVAR'da iken müdahale etmediği için kararıPFDK'da iptal edilen Çakır, 5 günsonra Gençler'in 3 golünü VAR'la iptalediyor. Ya maç berabere bitseydi. Belli ki,MHK ile PFDK arasında bir sürtüşmevar. Hesaplaşmaları lütfen İstanbul'un'büyük' kulüpleri üzerindengörebilirsiniz.başkent Ankara'nınyüzyıllık kulüplerinisorunlarınızaalet etmeyin