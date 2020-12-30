Ankara rövanş alanı mı?

TARIH 23 Aralık Çarşamba:
Yer Ülker Stadyumu…
F.Bahçe-Başakşehir
hakemi Bahattin
Şimşek, Rafael'i
ikinci
sarıdan
oyun
dışı bırakıyor.
Riva'da
maçı
birden fazla
ekrandan
takip
eden VAR
hakemi
Cüneyt Çakır herhangi bir düzeltme/uyarıda
bulunmuyor ve Rafael atılıyor. Tarih 25 Aralık Cuma:
Profesyonel
Futbol Disiplin Kurulu, Başakşehir
kulübünün başvurusu
üzerine olağanüstü
toplanarak Rafael'in
ilk sarı ve kırmızı
kartını kaldırıp
cezai
sürecinin
tedbirsiz
olarak devamına
karar veriyor.
Demek ki
VAR hakemi Çakır
'yanlış' karar verdi. Ne beklersiniz, hatalı
karar veren hakemin 'dinlendirilmesini'
değil mi? Tarih: 28 Aralık Pazartesi:
MHK, düşme
hattı için önemli Gençlerbirliği-Kayserispor
maçına Cüneyt Çakır'ı atıyor.
Cüneyt Çakır, maçta Gençlerbirliği'nin attığı
6 golün 3'ünü VAR'daki meslektaşı
Tugay Kaan Numanoğlu'nun uyarısıyla
değerlendirip sırasıyla ofsayt, elle oynama
ve faul gerekçeleriyle geçerli saymıyor.
Sadece 5 gün önce Rafael'in kartına
VAR'da iken müdahale etmediği için kararı
PFDK'da iptal edilen Çakır, 5 gün
sonra Gençler'in 3 golünü VAR'la iptal
ediyor. Ya maç berabere bitseydi. Belli ki,
MHK ile PFDK arasında bir sürtüşme
var. Hesaplaşmaları lütfen İstanbul'un
'büyük' kulüpleri üzerinden
görebilirsiniz. Lütfen
başkent Ankara'nın
yüzyıllık kulüplerini
sorunlarınıza
alet etmeyin