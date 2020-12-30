Manevra yapan sürücü aracıyla iş yerine girdi

KIRIKKALE'DE
sürücüsünün
direksiyon
hakimiyetini
kaybettiği otomobil
bir iş yerine
daldı. İş yerinin kapalı olması
muhtemel faciayı önledi. Olay sabah
08.00 sıralarında Kırıkkale'de Çalılıöz
Mahallesi'nde meydana geldi. 06 VOU
43 plakalı otomobilin sürücüsü Hatice
U. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi
sonucu sokak üzerinde bulunan bir iş
yerine daldı. Çarpmanın etkisiyle hem
araçta hem de iş yerinde ciddi hasar
oluştuğu gözlendi. Kazanın iş yerinin
kapalı olduğu saatte meydana gelmesi
olası facianın önüne geçti. Kazada
hafif yaralanan sürücü, olay yerine
gelen 112 acil servis ekiplerince hastaneye
kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma
başlatılırken sürücünün de sağlık
durumunun iyi olduğu
öğrenildi.