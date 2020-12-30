Manevra yapan sürücü aracıyla iş yerine girdi

sürücüsünündireksiyonhakimiyetinikaybettiği otomobilbir iş yerinedaldı. İş yerinin kapalı olmasımuhtemel faciayı önledi. Olay sabah08.00 sıralarında Kırıkkale'de ÇalılıözMahallesi'nde meydana geldi. 06 VOU43 plakalı otomobilin sürücüsü HaticeU. direksiyon hakimiyetini kaybetmesisonucu sokak üzerinde bulunan bir işyerine daldı. Çarpmanın etkisiyle hemaraçta hem de iş yerinde ciddi hasaroluştuğu gözlendi. Kazanın iş yerininkapalı olduğu saatte meydana gelmesiolası facianın önüne geçti. Kazadahafif yaralanan sürücü, olay yerinegelen 112 acil servis ekiplerince hastaneyekaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmabaşlatılırken sürücünün de sağlıkdurumunun iyi olduğuöğrenildi.