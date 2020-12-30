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Yılbaşı öncesi fahiş fiyat ve hijyen denetimi

ekipleri, gıda mühendisleri ile birlikte yılbaşı öncesi marketleri denetledi. Denetimde kurallara uymayanlara ceza yağdı

Giriş Tarihi: 30.12.2020 ABONE OL
Yılbaşı öncesi fahiş fiyat ve hijyen denetimi

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve gıda mühendisleri ile gerçekleştirilen denetimlerde fahiş fiyat kontrolü, son kullanım tarihleri, üretimin sağlıklı koşullarda yapılıp yapılmadığı, koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlere göre sosyal mesafe ve hijyen gibi kurallara uyulup uyulmadığı denetlendi. Ekiplerce yapılan denetimlerde ayrıca koronavirüse karşı özellikle personel hijyeni, el hijyeni, hasta personelin çalıştırılmaması, alet-ekipmanların ve işletmelerin dezenfeksiyonu, maske ve eldiven kullanımı, işletmelerin havalandırılması, açıkta gıda satışının yapılmaması gibi konularda da uyarılarda bulunuldu.

ÖNCELİGİMİZ HALKIN SAĞLIĞI
Temiz ve hijyenik, kurallara uygun ortamda üretilen gıdaları tüketmenin her vatandaşın hakkı olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, fahiş fiyat, son kullanma tarihleri kontrollerinin yanı sıra koronavirüsle mücadele kapsamında uyulması istenen sosyal mesafe ve hijyen kurallarını titizlikle inceliyor. Esnaflarımızın azami derecede dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz. Önceliğimiz hemşehrilerimizin sağlığını korumaktır. Bu zorlu süreçte herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Toplum güvenliği ve sağlığı için ilçemizde denetimlerimiz aralıksız devam edecek" dedi.

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Yılbaşı öncesi fahiş fiyat ve hijyen denetimi
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