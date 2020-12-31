Yenimahalle’de yılbaşı denetimi

Belediyesi zabıtaları denetimlerini yoğunlaştırdı. İlçe genelinde hizmet veren market, manav, pastane, fırın ve kuruyemiş satışı yapan yerleri denetimden geçiren zabıtalar titiz bir inceleme yaptı. Pandemi süreci nedeniyle iş yeri ve üretim yerlerini hijyen kuralları, maske kullanımı konusunda denetleyerek gerekli uyarıları yapan Yenimahalle zabıtası, dükkanlarda etiket kontrolü yaparak mekan temizliğine ayrıca dikkat etti. Denetimler sırasında satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihini de ayrıca denetleyen zabıta ekipleri, iş yerlerinin açma çalışma ruhsatının olup olmadığını da kontrol ederek, dükkân sahiplerine halk sağlığı için uyarılarda bulundu.