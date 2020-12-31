Yine ego kazası ışık ihlali

Başkentte trafik ışığı ihlali nedeniyle yaşanan EGO otobüsü kazalarına bir yenisi daha eklendi. Edinilen bilgiye göre, önceki gün General Dr. Tevfik Sağlam Caddesi'nden Etlik istikametine giden 06 BD 9757 plakalı 288 hat numaralı EGO otobüsü iddiaya göre kırmızı ışıkta geçti. Otobüs, Aşağı Eğlence Kavşağı'nda Giresun Caddesi'nden İncirli istikametine giden 06 BDA 478 plakalı otomobille çarpıştı. Otobüs şoförü E.E. kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobil sürücüsü Burak K. ve yolcu Dilek K. ise kaza sonrası araçta sıkıştı.

OTOMOBİLDE SIKIŞTILAR



Kaza yerine çok sayıda sağlık polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.