Altındağ’da yatırımlar bir bir hayata geçiyor

2020 yılının Kovid-19 salgınının gölgesinde geçtiğini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Bir yandan salgınla ilgili yoğun bir mücadele verirken, bir yandan da Altındağ'a önemli yatırımlar kazandırmak için seferber olduk. Başta Cinderesi, Kayabaşı ve Aktaş gibi uzun yıllardır dönüşüm bekleyen bölgelere ağırlık verdik. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un da destekleriyle dönüşümlere başladık. Altındağımızı sporun başkenti yapacak olan 22 dev spor tesisinin de temelini Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte attık" dedi.