Altındağ’dan süper kapanış

TFF 3. Lig 3. Grup'ta play-off mücadelesi veren Altındağspor, 2020'yi galibiyetle kapattı. Başkent ekibi, yılın son maçında Batman Petrolspor'u 2-0'lık skorla geçti. Mavi-beyazlılara 3 puanı getiren golleri, Emre Toptan ve Furkan Güneş kaydetti.
Altındağspor Teknik Direktörü Metin Akpunar önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyerek, "Rakip oynamaktan çok oynatmama üzerine sahaya çıktı. 90 dakika neredeyse hiç pozisyon vermedik. İlk yarı golü bulabilseydik, daha farklı kazanabilirdik. 2020'ye galibiyetle veda etmek güzel oldu. Play-off yolunda her puan çok önemli. En az kayıpla ilk yarıyı kapatmak istiyoruz. Bu maçı girede bırakıp önümüzdeki karşılaşmaya odaklanmalıyız. Çünkü, her maç bizim için bir final"
diye konuştu. Altındağspor, ligin 17. haftasında deplasmanda puan cetvelinde ikinci sırada bulunan İçel İdmanyurdu ile karşılaşacak. Bu zorlu mücdele, çarşamba günü 13.00'te oynanacak.