Altındağ’dan süper kapanış

TFF 3. Lig 3. Grup'ta play-off mücadelesi veren Altındağspor, 2020'yi galibiyetle kapattı. Başkent ekibi, yılın son maçında Batman Petrolspor'u 2-0'lık skorla geçti.Altındağspor Teknik Direktörü Metin Akpunar önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyerek,diye konuştu. Altındağspor, ligin 17. haftasında deplasmanda puan cetvelinde ikinci sırada bulunan İçel İdmanyurdu ile karşılaşacak. Bu zorlu mücdele, çarşamba günü 13.00'te oynanacak.