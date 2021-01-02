Başkentte 112 Çağrı Merkezi de mesaideydi

tedbirleri kapsamında vatandaşların şikayet ve taleplerine çözüm üretmek amacıyla yoğun mesai harcanıyor. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve 112 Acil Çağrı Merkezinde (AÇM) alınan üst düzey tedbirler çerçevesinde görevli personeller hizmet vermeye devam ediyor. 112 AÇM sorumlusu Doktor Işıl Demir, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yılbaşı tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamasında yaşanan gelişmeler ve çağrı merkezine gelen şikayetlere ilişkin bilgi verdi. Kovid-19 nedeniyle vatandaşların çağrılarına daha fazla ağırlık verildiğini belirten Demir, "Onların acil yardım çağrılarına şu dönemde daha fazla ağırlık veriyoruz. Nefes darlığı, solunum sıkıntısı gibi durumları olabiliyor. Bunlar acil müdahale edilmesi gereken durumlar. Sahadaki ekiplerimiz, 112'deki ambulans ekiplerimiz Acil Çağrı Merkezinde sağlık ve koordinasyon birimindeki ekiplerimiz vatandaşların bu tür çağrılarına cevap veriyor ve onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.