Başkentte 18 bin 800 personel sahadaydı

ANKARA Valisi Vasip Şahin, yılbaşında görev alan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti. Uygulama noktalarında denetimlerde bulunan Şahin, uygulamada görev alan emniyet ve jandarma personelinin yeni yılını kutladı. Uygulama noktasında araçları denetleyen Vali Şahin, yolculara ve sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Maske ve mesafe kuralına dikkat çeken Şahin, durduğu bir yolcu otobüsünde de maske kontrolü yaptı.

SUÇ ORANLARINDA YÜZDE 9'LUK AZALMA

Vali Şahin, "Sahada görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. 2020 yılı biliyorsunuz acılarla, sıkıntılarla biliyorsunuz pandemi nedeniyle yoğun günler geçirerek tamamlandı. İnşallah 2021'de bunu tekrar yaşamayız diye ümit ve temenni ediyorum. 15 bin polis arkadaşımız, 3 bin 800 de jandarma arkadaşımız olmak üzere 18 bin 800 personelimiz sahada vatandaşımızın huzur, sağlık ve emniyet içerisinde yeni yıla girmeleri için görev başındalar. Hastanelerimizde hem pandemi nedeniyle görev yapan hem de yılbaşı nedeniyle olabilecek ekstra müracaatları karşılamak için görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza, bugün için görev alan tüm kamu görevlilerine özellikle teşekkür ediyorum. Tabii Ankara huzurlu bir kent, Başkent olarak yüzümüzü ağartan bir kent. Ankara'da bu yıl asayiş olaylarında bir önceki yıla göre yüzde 9'luk bir azalma yaşandı. İnşallah 2021 yılında bu azalma daha yüksek oranlarda gerçekleşecek, hiç olaysız günler geçiririz. Hedefimiz sıfır olaydır. Bu hedefe varmak için durmaksızın çalışacağız. Daha önce günlük 30'larda olan hırsızlık olayı bugün artık günde ortalama yüzde 2 buçuğa düştü. Bu tabii Ankaralıların hassasiyetidir. İnşallah Ankaralılara çok daha huzurlu, çok daha güvenli Ankara yaşatacağız" diye konuştu.