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’de ibadethaneler 2021’e daha temiz girdi

Belediyesi yeni yıla “camilerimiz gül kokacak” diyerek temizlik ekipleri tüm camileri temizledi gül suyu ile yıkadı

Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
Keçiören’de ibadethaneler 2021’e daha temiz girdi

KEÇIÖREN Belediyesi, ilçede bulunan 260 ibadethanede rutin temizlik çalışmalarını tamamlayarak cami, mescit ve cemevleriyle yeni yılı daha temiz karşıladı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un, "Camilerimiz gül kokacak" diyerek büyük hassasiyet gösterdiği ibadethane temizliği ve dezenfekte çalışmaları vatandaşlardan da büyük takdir topladı.Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen ibadethane temizliği, 2021 yılına girilirken tamamlanarak vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yapmaları sağlandı. Her bir ibadethanenin temizliği rutin olarak yapılmaya devam ederken, bazı ibadethanelerde de dezenfeksiyon, genel temizlik, bakım, tadilat ve çevre düzenleme çalışması yürütüldü.
Gül kokusuyla daha ferah

BAŞKAN Altınok, ibadethanelerin sadece özel günler için değil yıl boyunca temizlendiğini belirterek, "Evlerimizde yaptığımız temizlik ne kadar özenli ve önemliyse ibadethanelerimizin temizliği de bir o kadar önemlidir. Yılın 12 ayı sürdürdüğümüz ibadethane temizliği ile vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla temiz bir ortamda ibadet edebilirler. Sevgili Peygamber Efendimizin (s.a.v) kokusu olan gül kokusunu da tüm ibadethanelerimize sıkarak daha ferah bir ortamın oluşmasını sağlıyoruz" dedi.

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Keçiören’de ibadethaneler 2021’e daha temiz girdi
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