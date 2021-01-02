Keçiörengücü devreyi Bursa ile kapatıyor

ile kapatıyor TFF 1. Lig'de ilk yarının son haftasında Ankara Keçiörengücü'nü Aktepe Stadı'nda Bursaspor'u ağırlayacak. 51 yıllık aranın ardından ilk kez geçtiğimiz sezon iki ekip, yeniden karşı karşıya gelirken; geçtiğimiz sezon oynanan iki maçı da ev sahibi takımlar, 1-0'lık skorlarla kazandı. Bugün saat 13.30'da başlayacak maçı Antalya bölgesi hakemlerinden Murat Erdoğan idare edecek. Ligin son haftalarında aldığı puanlar ile birlikte yükselişe geçen Bursaspor, 16 maçı geride bırakırken 24 puan ile 9'uncu sırada haftaya girdi.

BURSA'NIN GOLCÜSÜ YOK!

Maç eksiği bulunmayan Keçiörengücü de, 28 puan toplayarak, 7. basamakta yer aldı. Bu zorlu randevu öncesinde eksik veya cezalı bulunmuyor. Bursaspor'da ise takımın en golcü ismi santrfor Ali Akman, kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Yeşilbeyazlı ekipte Emirhan Aydoğan, Ramazan Keskin, Özer Hurmacı ve Burak Kapacak da, kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde deplasmandaki Adana Demirspor maçında oynayamayacak.