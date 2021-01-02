Sağlık çalışanları yeni yılı nöbet başında karşıladı

Ankara Şehir Hastanesi'ndeki koronavirüs servisinde çalışan doktorlar ve hemşireler, yeni yıla görev başında girdi. Sağlık çalışanları, hastaların tedavilerini yaptıktan sonra aileleriyle görüntülü görüştü. Yakınlarıyla hasret gideren sağlık çalışanları, yeni yılda pandeminin sona erdiği sağlıklı ve mutlu bir yıl temennisinde bulundu. Covid- 19 servisinde babası, annesi ve kız kardeşiyle görüntülü görüşen hemşire Buse Öztürk (24), ailesini çok özlediğini söyledi. Covid döneminin zorlu geçtiğini belirten Öztürk, "Ailelerimizden uzakta zor bir mücadele veriyoruz. Elimizden gelenin fazlasını canla başla yapmaya çalışıyoruz. Yılbaşında, ailemin burada olmasını çok isterdim. Pandemi olmasaydı belki onlar yanımda olabilirlerdi, onları çok özledim" dedi. 19 yıldır hemşire olarak görev yapan Veysel Ersoy ise oğlu Alihan, kızı Nursima ve eşi Dilek'le görüntülü olarak nöbet başında görüştü. Yine bir yılbaşını evinden ayrı geçirdiğini ifade eden Ersoy, "Bu dönem tüm dünyada olduğu gibi sağlık çalışanları açısından da sıkıntılı geçiyor. Sağlık çalışanları olarak biz bedenen yorulmanın yanında psikolojik olarak da çok yıpranıyoruz. Genellikle ailelerimizden uzakta yaşıyoruz, ailelerimizin yanında olsak bile ayrı odalarda, temas kurmadan kalmak zorunda kalıyoruz. Çocuklarımıza sarılıp öpemiyorum. Bizim görevimiz kutsaldır yılbaşı, bayram, tatil demeden çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Her taburcu olan hastada çok mutlu oluyoruz



DOKTOR Orhan Mert ise 3 gündür eşini görmeden çalıştığını belirterek, "Yılbaşında nöbetçiyiz, pandemi süreci bizi çok yıprattı ama hastalarımızın ve milletimizin ihtiyacı var. Yılbaşı ya da tatil bizim için fark etmiyor. Üç gündür ailemizi göremiyoruz, evimize uğrayamıyoruz. Yakın zamanda pandeminin sona ermesini diliyoruz" ifadelerini kullandı. Hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan iki çocuk annesi Güldeniz Yıldırım ise yeni yıla çocuklarıyla birlikte girmek istediğini ama bu süreçte görevi olduğunu kaydederek, "Pandemi sürecinde, personeller, doktorlar, hemşireler ve yöneticiler olarak kenetlendik. Bir aile gibiyiz, gelen hastalarımızı evinde gibi hissettirmeye çalışıyoruz. Her taburcu olan hastamızda çok mutlu oluyoruz" dedi.