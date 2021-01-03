Kırıkkalespor’a anlamlı destek

2020-2021 futbol sezonunun ilk devresinin bitimine kısa süre kala aldığı galibiyetlerle yükselişe geçmeye başlayan Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor'a, iş insanı Ankara Yem sahibi Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nurettin Aydın tarafından 60 bin TL maddi destek sağlandı. İş insanı Aydın, "Geçmişte olduğu gibi her zaman takımımızın yanındayız" dedi. Yardım hakkında Kırıkkale Büyük Anadoluspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

ŞİMŞEKLERDEN AYDIN'A TEŞEKKÜR

"Maddi manevi desteğe ihtiyaç duyulan bu dönemlerde şehrimizin takımına destek olan değerli iş insanı Nurettin Aydın'a sonsuz teşekkür ederken şehrimizin diğer iş adamları ve önde gelenlerine örnek teşkil etmesi en büyük temennimiz olacaktır. Gittiği her yerde şehrimizi en iyi şekilde temsil eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor'umuzu sizlerin destekleri ile en yukarıya taşımak bizlerin en asli görevi olacaktır."

HAKAN GÖKKAYA