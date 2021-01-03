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Köylülerimize koyun, keçi ve inek vereceğiz

Giriş Tarihi: 3.1.2021 ABONE OL
Köylülerimize koyun, keçi ve inek vereceğiz
KÖYDE yaşamı teşvik edeceklerini kaydeden Altınok sözlerini şöyle sürdürdü: "Bundan sonra köylülerimize koyun, keçi ve inek vereceğiz. Bu yardımlarla köyde yaşama daha çok ilgi çekildi. İnsanlar daha çok köylere geldi. Tandır damı yaptık kerpiçten. Sağlıklı yaşam için kerpiç evler önemli. Uzun yaşamda sağlıklı yaşamda bu kerpiç önemli ama bunları terk ettik. Betonun ömrü kerpiç kadar yok ve romatizma ve romatizmalı hastalıklar. Kerpiç hava alıyor, yazın serin, kışın sıcak oluyor, hava sirkülasyonu sağlıyor. Betonda bu yok. O yüzden kerpiç evler önemliydi, dolayısı ile tandırımızı da öyle yaptık."
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Köylülerimize koyun, keçi ve inek vereceğiz
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