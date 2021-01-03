yaşamı teşvik edeceklerini kaydeden Altınok sözlerini şöyle sürdürdü: "Bundan sonra köylülerimize koyun, keçi ve inek vereceğiz. Bu yardımlarla köyde yaşama daha çok ilgi çekildi. İnsanlar daha çok köylere geldi. Tandır damı yaptık kerpiçten. Sağlıklı yaşam için kerpiç evler önemli. Uzun yaşamda sağlıklı yaşamda bu kerpiç önemli ama bunları terk ettik. Betonun ömrü kerpiç kadar yok ve romatizma ve romatizmalı hastalıklar. Kerpiç hava alıyor, yazın serin, kışın sıcak oluyor, hava sirkülasyonu sağlıyor. Betonda bu yok. O yüzden kerpiç evler önemliydi, dolayısı ile tandırımızı da öyle yaptık."