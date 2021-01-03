Türkiye’nin en hızlı büyüyen 24 şirketi Ankara’dan

ANKARA Ticaret Odasından (ATO) yapılan açıklamaya göre, TOBB, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin (ETÜ) katkılarıyla düzenlenen TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni'nde, Türkiye'nin 2016-2018 dönemindeki satış geliri artış hızı sıralamasına göre en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi belirlenirken, listeye giren Ankaralı şirketler de performanslarıyla dikkati çekti. Ankara merkezli inşaat şirketi Gintek İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ yüzde 4357,5'lik büyüme oranıyla Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketi oldu. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerinin 2016-2018 dönemindeki ortalama büyüme oranının yüzde 511 olduğuna işaret ederek, bu dönemde şirketlerin istihdamının yüzde 86 arttığını ve her şirketin ortalama 111 kişiye iş imkanı sağladığını ifade etti. Baran, "Dünyayı tanıyan, anlayan, adapte olan girişimcilerimiz başkentin ve Türkiye'nin dünya markası olma yolunda en kıymetli pusulası oluyor" dedi.



Özel sektöre güvenimiz tam

ANKARA'NIN, listede ilk 100'e girenler içinde 24 şirketle en başta yer aldığını belirten Baran, şunları kaydetti: "100 şirketten 24'ünün Ankara'da faaliyet göstermesi, başkentin doğru yatırım ve çalışmalarının ispatıdır. Silikon Vadisi'ndeki imrendiğimiz şirketlerin başkentte de var olabileceğini gördük, yani Ankara'nın yükselişini bu rakamlarla da tasdik etmiş olduk. Tüm zorlu şartlara rağmen azimle ilklere imza atan şirketlerimizi gururla, gönülden kutluyorum." ATO Başkanı Baran, ilk 100'e giren şirketlerin yaş ortalamasının yaklaşık 13 olduğunu, bunun, genç girişimciliğin Türkiye'deki başarısının bir göstergesi olduğunu bildirdi.