10 litre atık yağ getirene çanta hediye

KEÇIÖREN Belediyesi tarafından bitkisel atık yağların geri dönüşümü için başlatılan kampanya kapsamında 10 litre ve üzeri atık yağ getiren vatandaşa cüzdan da olabilen alışveriş çantası hediye ediliyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yayımlanan Bitkisel Atık Yağlarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında başlattığımız kampanya ile vatandaşımızın evinde biriktirdiği 10 litre ve üzeri bitkisel atık yağ karşılığında bir adet açılıp kapanan cüzdan şeklinde alışveriş çantası hediye ediyoruz" dedi.Başkan Altınok, atık yağların kaynağında toplanmasına ilişkin yürütülen kampanyanın çevreyi korumak adına birçok fayda sağladığını aktararak, "Kampanya kapsamında Keçiören sınırları içindeki işletme ve evlerde kullanılan ve atık duruma gelen bitkisel yağlar kaynağında biriktirilerek kanalizasyon sistemine karışması önleniyor. Toplanan bitkisel atık yağlar geri kazanım tesislerinde biyodizele ve biyogaza dönüştürülüyor. Ayrıca çevre bilinci oluşturmak ve geri dönüşüme aktif katılımı artırmak için geri dönüştürülebilir her türlü atığı topluyoruz" ifadelerini kullandı.