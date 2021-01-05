Berat için anlaşmadık!

GENÇLERBİRLİĞIİBaşkanı Murat Cavcav, Süper Lig'den Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in kadrosuna katmak istediği Berat Özdemir konusuna açık getirdi. Başkan Cavcav, genç oyuncuya İstanbul kulüpleri başta olmak üzere Trabzonspor'un da talip olduğunu belirtirken,dedi.Genç yıldız adayının Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almamasına da değinen Cavcav, "Berat Özdemir'in Covid-19 testi pozitif çıktığı için Rizespor maçı kadrosuna alınmadı.ifadelerini kullandı.GENÇLERBIRLIĞI'NIN dinamik orta saha oyuncusu Soner Dikmen, kırmızı-siyahlı ekipte ilk lig golünü attı. Bu sezon çalışkan oyunuyla beğenilen Soner, girdiği pozisyonları değerlendirmekte başarılı olamıyordu. Çaykur Rizespor maçının 64. dakikasında takımına beraberliği getiren golü atan Soner, Gençlerbirliği forması altında oynadığı 18. lig maçında golle tanıştı. Soner, 18 maçta 1030 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Gençlerbirliği forması altında ilk resmi golünü ise bu sezon Türkiye Kupası müsabakasında Kırşehir Belediyespor'a karşı kaydetmişti.