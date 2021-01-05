Kış mevsiminde baharı getirdi

Fuat Çapa ile yollarını ayırdıktan sonra Misli.com 2. Ligi'nde Zonguldak Kömürspor'u çalıştıran Mustafa Dalcı'yı teknik direktörlük koltuğuna oturtarak risk alan Ankaragücü bunun meyvesini almış gibi gözüküyor.Oyuncularıyla birebir iletişim kurup yakından ilgilenen 47 yaşındaki teknik adam, göreve başladığı zamandan 16. haftaya kadarki süreçte takıma büyük katkı sağladı.Mustafa Dalcı, 8 maçta Ankaragücü ile 24 puanının 13'ünü alıp 11 puanı çimlere gömse de bundan önceki teknik adam Fuat Çapa'nın pabucunu dama attı. Çapa yönetiminde başkent ekibi ilk 7 haftada sadece 2 puan alabilirken, 19 puanı rakiplerine armağan etti. En iyi sezonunu geçiriyor Daha önce Mamak FK, Ankaraspor ve Zonguldak Kömürspor'dan teknik direktörlük görevinde bulunanBundan önce Mamak'ta 19 maçta 1.11 ortalama tutturan 47 yaşındaki tecrübeli isim en iyi sezonuna imza atıyor.