Kış mevsiminde baharı getirdi

Fuat Çapa ile yollarını ayırdıktan sonra Misli.com 2. Ligi'nde Zonguldak Kömürspor'u çalıştıran Mustafa Dalcı'yı teknik direktörlük koltuğuna oturtarak risk alan Ankaragücü bunun meyvesini almış gibi gözüküyor. Süper Lig tecrübesi olmayan bir hocayla yola devam eden Başkent ekibinde Dalcı ve ekibi, 8. haftada göreve gelirken, şimdi rakiplerinin de çekindiği bir takım hüviyetine kavuştu.
Oyuncularıyla birebir iletişim kurup yakından ilgilenen 47 yaşındaki teknik adam, göreve başladığı zamandan 16. haftaya kadarki süreçte takıma büyük katkı sağladı. Geldiğinden beri 13 puan toplayan Ankaragücü'nün son 8 hafta puan tablosunda ilk 5 içinde yer almasını sağladı.
ÇAPA'YA FARK ATTI
Mustafa Dalcı, 8 maçta Ankaragücü ile 24 puanının 13'ünü alıp 11 puanı çimlere gömse de bundan önceki teknik adam Fuat Çapa'nın pabucunu dama attı. Çapa yönetiminde başkent ekibi ilk 7 haftada sadece 2 puan alabilirken, 19 puanı rakiplerine armağan etti. En iyi sezonunu geçiriyor Daha önce Mamak FK, Ankaraspor ve Zonguldak Kömürspor'dan teknik direktörlük görevinde bulunan Dalcı, Ankaragücü ile kariyerinin en iyi puan ortalamasını (1.63) yakaladı.
Bundan önce Mamak'ta 19 maçta 1.11 ortalama tutturan 47 yaşındaki tecrübeli isim en iyi sezonuna imza atıyor.