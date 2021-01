Yeni yılın ilk mesaisi sağlıklı ve hijyenik ulaşım

PURSAKLAR Belediyesi tarafından, her gün binlerce vatandaşa hizmet veren toplu ulaşım araçlarındaki temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları ile yeni yıla hazır hale getirildi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı çalışmada toplu ulaşım araçlarının içi, dışı, camlar, sürücü kabini, yolcu koltuk tutamakları, yerler, tavan ve dip köşe olmak üzere her nokta özenle steril hale getirildi. İlçeye giriş ve çıkış yapan şehir içine hizmet veren toplu ulaşım araçları ve taksiler, her gün dezenfekte edilerek, sağlıklı şekilde yolculuğa hazır hale getiriliyor. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin: "Virüsün ülke sınırlarından sökülüp atılana kadar vatandaşlarımızdan sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına riayet edilmesini rica ediyoruz" dedi.