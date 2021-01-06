Başkan sokağın nabzını tutuyor

PURSAKLAR Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından pandemi kurallarına dikkat ederek soluğu Pursaklar halkının yanında aldı. Esnaf ve vatandaş ziyaretleri ile sık sık sahada bulunan Başkan Ertuğrul Çetin, ilçeyi karış karış dolaşarak Pursaklar halkıyla sosyal mesafe kurallarını gözeterek hasbihal etmeye devam ediyor. Başkanı Çetin, parklar, sokak ve caddeleri tek tek gezerek vatandaşlara vaka sayılarında azalmanın olduğu bilgisini verirken rehavete kapılmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Başkan, ziyaret ettiği mahallelerde, özellikle park ve yeşil alanlarda da incelemelerde bulunarak parklardaki eksiklerin en kısa sürede tamamlanıp, sıcak yaz günlerinde mahalle sakinlerinin hizmetine sunulması konusunda talimat verdi.