Halkbank’a iki ödül birden

MARATONTÜRK dergisi tarafından Mart 2020'de takdim edilmesi planlanan ancak pandemi sebebiyle geciken "MaratonTürk 2019 Yılın En İyileri" ödülleri sahiplerini buldu. Halkbank Spor Kulübü de MaratonTürk tarafından iki ödüle layık görüldü. Halkbank Spor Kulübü Müdürü ve Takım Menajeri Ali Şenocak'la, milli yıldız Efe Bayram'a "Yılın Yükselen Değeri" ödülleri, derginin genel yayın yönetmeni Osman Atakan Tekin tarafından takdim edildi. Efe Bayram, ödülün kendisini motive ettiğini belirtirken, menajer Ali Şenocak ise, "Bu güzel yayının uzun soluklu olmasını ve voleybolun başarılarını duyurmaya devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.