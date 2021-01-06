Karnından 6 kilo kitle çıktı

KARNINDA şişlik ve halsizlik gibi şikayetleri olmasına rağmen Kovid-19 bulaşmasından endişe ederek hastaneye gitmekten çekinen 49 yaşındaki Hacer Demirbağ'ın vücudunda tespit edilen 6 kilogram ağırlığındaki kitle operasyonla alındı. Demirbağ, karnında oluşan şişliğin büyümesine ve yaşamının olumsuz etkilenmesine rağmen salgın nedeniyle uzun süre hastaneye gitmedi. Şikayetlerinin artması üzerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Demirbağ'ın karın bölgesinde kitle tespit edildi. Demirbağ'ın karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı.SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Evliyaoğlu Bozkurt, "Hastamız geldiğinde nefes alamıyordu, hemoglobin dediğimiz kan değerleri çok düşüktü, kitle diğer tüm organlara baskı yapar şekilde dev boyuttaydı. Derhal hastanın operasyonunu gerçekleştirdik. Yaklaşık 6 kilo ağırlığında rahim kaynaklı çok büyük bir kitle çıkarttık" dedi. Bozkurt, hastalara, Kovid-19 korkusuyla önemli sağlık problemlerini ertelememeleri uyarısında bulundu.