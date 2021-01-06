Keskin’e yeni çarşı merkezi

GELENEKSEL dokuya sahip olan kentlerin parçalarının korunması, gelecek nesillere aktarılması, kentsel ölçekte hazırlanan koruma yöntemlerinden birisi olan sokak sağlıklaştırma projesi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde uygulanacak. Geçtiğimiz yıllarda Keskin'e yeni bir sanayi çarşısının yapılmasıyla boşaltılan alanın yeniden sosyal hayata kazandırılması için başlatılan çalışma son aşamaya geldi. Alanda uygulanacak projeyle 3 bloktan oluşacak çarşı merkezi inşa edilecek. Proje Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ihale edilerek hayata geçirilecek.Konuyla ilgili kurumun sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kırıkkale Çevre Şehircilik İl Müdürü Uğur Atar "Valimizin talimatı ile müdürlüğümüz tarafından yapılan Keskin Sokak Sağlıklaştırması projesi ihale aşamasına geldi. 3 bloktan oluşan projede bir blok yıkılıp yeniden yapılırken diğer iki blokta da cephe yenilemesi yapılacak. Keskinimizin geleneksel mimari tarzında yapılacak olan projenin inşaat alanı 2.490 m2'dir" ifadelerine yer verdi.