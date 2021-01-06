Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Keskin’e yeni çarşı merkezi

’e yeni çarşı merkezi

çarşı merkezinde bulunan ve geçtiğimiz yıllarda yeni sanayi sitesinin yapılmasıyla boşaltılan alan yeniden canlanıyor. 2 bin 490 metrekarelik alanda uygulanacak sokak sağlıklaştırma projesi ihale aşamasına gelindi

Giriş Tarihi: 6.1.2021 ABONE OL
Keskin’e yeni çarşı merkezi
GELENEKSEL dokuya sahip olan kentlerin parçalarının korunması, gelecek nesillere aktarılması, kentsel ölçekte hazırlanan koruma yöntemlerinden birisi olan sokak sağlıklaştırma projesi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde uygulanacak. Geçtiğimiz yıllarda Keskin'e yeni bir sanayi çarşısının yapılmasıyla boşaltılan alanın yeniden sosyal hayata kazandırılması için başlatılan çalışma son aşamaya geldi. Alanda uygulanacak projeyle 3 bloktan oluşacak çarşı merkezi inşa edilecek. Proje Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ihale edilerek hayata geçirilecek.

İHALE AŞAMASINA GELDİ
Konuyla ilgili kurumun sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kırıkkale Çevre Şehircilik İl Müdürü Uğur Atar "Valimizin talimatı ile müdürlüğümüz tarafından yapılan Keskin Sokak Sağlıklaştırması projesi ihale aşamasına geldi. 3 bloktan oluşan projede bir blok yıkılıp yeniden yapılırken diğer iki blokta da cephe yenilemesi yapılacak. Keskinimizin geleneksel mimari tarzında yapılacak olan projenin inşaat alanı 2.490 m2'dir" ifadelerine yer verdi.

Hakan GÖKKAYA
ARKADAŞINA GÖNDER
Keskin’e yeni çarşı merkezi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA