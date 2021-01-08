Gençler’de çok Berat var

Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, gündeme oturan Berat Ayberk Özdemir transferiyle ilgili konuştu. Trabzonspor'a giden futbolcunun karakterli bir oyuncu olduğunu söyleyen Kaplan,dedi.Hatayspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Kaplan, "19 puana ulaştık, bu bizi mutlu etti. Ligimizin iyi takımlarından birini yendik. Çok önemli bir galibiyet aldık" dedi. Penaltı kararlarının doğru olduğunu dile getiren Kaplan, "Hakemlerimiz iyi bir maç yönettiler, tebrik ediyorum. Bütün oyuncularımı da kutluyorum. Galibiyet camiamıza, başkanımıza armağanımız olsun. Bu, 2021 yılındaki ilk galibiyetimiz oldu" diye konuştu.Kaplan, takım içerisinde birlik beraberlik ortamının bulunduğuna işaret ederek, "Bu birlik beraberliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Özellikle bazı oyuncularımızın performansı bizi daha da mutlu ediyor. İnşallah bundan sonra daha iyi bir Gençlerbirliği izlettiririz. Pandemi ve Berat'ın (Ayberk Özdemir) gitmesinden dolayı orta sahada bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Ancak oyuncu arkadaşlarımız bunu yaptıkları güzel işlerle kapatıyorlar. Üreten bir Gençlerbirliği vardı. 3 gol, 3 puan bizi ayrıca mutlu etti" şeklinde konuştu.Kaplan, Ayite'nin oyundan çıkarken tepki göstermesine ilişkin soru üzerine "Geçen hafta sakatlığı vardı, Rize'ye götürememiştik. Maç öncesi de onunla konuşmuştum, '70'e kadar idare et.' dedik. O da iyi oynadı. Sonrasında bir yorgunluk bindi. İster istemez hangi oyuncuyu oyundan çıkarırsan….Girenin çıkanın birbirine saygı duyacağı bir ortam yaratmak istiyoruz. Elimizdeki genç ve tecrübeli oyuncularla iyi bir takım yarattığımızı düşünüyoruz. İyi bir aileyiz" ifadelerini kullandı.Ligin 18. haftasında Galatasaray'a konuk olacaklarını hatırlatan teknik direktör Kaplan, "Büyük bir camia, zor bir deplasman. İttifak Holding Konyaspor'a kaybettiler. Bizim karşılaşma, onlar için dönüm maçı olacaktır. Ama biz oraya pes etmeye gitmeyeceğiz. Ortada bir 3 puan var, biz de ona talibiz. Çünkü taraftarın olmadığı bir ortamda iç veya dış saha diye bir şey yok. Hem iyi oynamak hem de puan almak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.