Korona kalbi 5 noktadan vuruyor

Virüsün kalpte yol açtığı kısa ve uzun vadeli etkilere dair endişeleri derinleştiriyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Sezer, "Araştırmalara göre Kovid-19 geçiren her 5 ya da 10 hastadan birinde değişik derecelerde kalp problemleri ortaya çıkıyor ve bu hastalarda Kovid-19 daha şiddetli seyretme eğiliminde oluyor" dedi. Öncesinde bir kalp rahatsızlığı olup olmadığı bilinmeyen kişilerin koronavirüsü atlattıktan sonra kalpleri manyetik rezonans (MR) ile görüntülendiğinde bu kişilerin yüzde 70 - 80'inin kalbinin değişik bölgelerinde devam eden iltihabi reaksiyonlar görülebiliyor. Bu hastaların önemli bir kısmının Kovid-19'u hiçbir belirti vermeden geçirdiğine dikkat çeken Prof Sezen, Kovid-19'un kalpte yol açtığı sorunları beş ana başlık altında topladı:1.Kovid-19'un kalbe yönelik etkilerinin başında kalp krizi geliyor. Kalp damar hastalığı olanlarda Kovid- 19'un iltihabi etkisi sebebiyle damarda daralmaya yol açan kolesterol plağı yırtılıyor. Ortaya çıkan pıhtı, kalbi besleyen damarları tıkayarak kalp krizine neden olabiliyor. Ayrıca hastaların akciğerlerindeki hasar dolayısıyla kanda azalan oksijen miktarı da kalp krizini tetikleyebiliyor. Kalp kasını besleyen mikro dolaşımda pıhtılaşma da tıkanmaya yol açıyor.2.Koronavirüs hastalarında iyi veya kötü huylu ritim bozuklukları ile sık karşılaşılıyor. Her 5 Kovid-19 hastasından 4'ünde ritim bozuklukları görülebiliyor. Bu bozuklukların kalpte elektrik iletimini sağlayan yolların iltihabına bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Hatta başka hiçbir belirtiye sahip olmayan bazı hastalarda çarpıntı hissi, ilk ve tek şikâyet olabiliyor.3.Kovid-19'a yakalanan hastalarda kalp kası iltihabı görülmesi de sık rastlanan bir durum. Hastaların bir kısmında bu iltihap zamanla çözülürken bazılarında iyileşmenin uzun sürebiliyor. İyileşme sonrasında bile kalpte standart görüntüleme yöntemleri ile görülemeyen yara izleri kalabiliyor.4.Hastaların bir kısmında kalbi çevreleyen zarlarda iltihap ve sıvı birikimi izlenebiliyor. Bazen hiç belirti yaşanmadığı gibi bazen de iltihabın ve toplanan sıvının ciddiyetine bağlı olarak keskin göğüs ağrısı gibi şikâyetler veya nefes darlığında artış da yaşanabiliyor. Kovid-19 tutulumuna bağlı olarak kalp zarı yaprakçıkları arasında biriken sıvı, standart görüntüleme yöntemlerinden ekokardiyografi ile kolaylıkla tanınabiliyor. Çoğunlukla kendini sınırlandırıp zamanla emilerek kaybolabiliyor. 5.Kovid-19 gibi insan vücudunu tamamen etkileyen hastalıklar kalbin üzerindeki yükü artırıyor. Bu artan yük hastaların bir kısmında büyük sorunlara yol açmazken halihazırda kalp hastalığı olan hastalarda ve / veya Kovid-19 sebepli kalp kası iltihabı gelişen hastalarda ise kalp, işini zorlukla yapabilir hale gelebiliyor. Kalp yetersizliği olarak tanımlanan bu durumda kalbin pompa gücü azalıyor. Kalp akciğerlerdeki kanı uzaklaştıramıyor, akciğerlerde biriken sıvı nefes almayı daha da zorlaştırıyor.Hastalığın bitişinden sonra yoğun egzersiz programlarına dönmeden önce 2-4 hafta kadar istirahat edin. Kardiyolog muayene olun.Muayenede kalpte iltihap ya da fonksiyon bozukluğu saptanması durumunda ise istirahat süresini 4-6 aya kadar uzatın.Gebelik, kanser veya romatizmal hastalık gibi özel durumlarda ise hastanın takipli olduğu hekime danışması ve kendisine önerilenlere harfiyen uymalı.