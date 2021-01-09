Başkan Şimşek’e Abay Madalyası

aydını Abay Kunanbay'ın doğumunun 175. yılı münasebeti ile "2020 Abay Kunanbay Anma Yılı" çerçevesinde gerçekleştiren etkinlikte; Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e Abay Madalyası takdim edildi. Takdim edilen madalya sonrası teşekkürlerini ileten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Kazakistan ile uzun yıllardır devam eden dostluğumuzun, birlik ve beraberliğimizin bundan sonra da devam etmesi tek dileğimiz. Modern kazak edebiyatının en önemli temsilcilerinden olan Abay Kunanbay'ın ismini bu dostluğumuzun göstergesi olarak geçtiğimiz hafta düzenlediğimiz etkinliğimizle; caddemize verdik, Abay Anıtı'nın açılış törenini gerçekleştirdik" dedi.