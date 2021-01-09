Hayvan barınağında kış bakımı yapıldı

Belediyesi'nin Kutludüğün Mahallesi'nde bulunan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi soğuk kış günlerine hazırlanıyor. 250 hayvan kapasiteli barınakta kış öncesinde geniş kapsamlı bir tadilat çalışması gerçekleştirildi. Tamamen boyanan barınakta, zemin ve çatının da tadilatı gerçekleştirilerek zorlu kış şartlarına hazırlandı. Kafeslere brandalar giydirildi. Ve yine barınakta hayvanlar için 4 soba kuruldu. Barınakta gerçekleştirilen kış bakım çalışmalarını yerinde inceleyen Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Molla Ali Çetin, "Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen belediyemiz şefkat elini tüm canlılara uzatıyor. Mamak sınırları içerisinde sahipsiz dolaşan sokak hayvanlarını rehabilitasyon merkezimize getirilerek gerekli bütün tedavi ve kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Biz bir ilçe belediyesi olarak gerek barınaklarımızda, gerekse sokaklarda hayvanları korumaya ve hayatta tutmaya yönelik elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz" dedi.