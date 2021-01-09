Keçiören’e 17 dönümlük meyve bahçesi kuruluyor

Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede 33 dönümlük alana kurulan organik üzüm bağının ardından 17 dönümlük alana 11 tür meyve ağacının yer alacağı meyve bahçesini kurmaya başladıklarını bildirdi. Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi Bağlum Karşıyaka'da 17 dönümlük alana 660 adet meyve ağacı dikimi yaptı. Altınok, "Bağlum'da 17 dönümlük alana 100 elma, 30 ayva, 30 armut, 50 şeftali, 30 nektarin, 70 vişne, 40 kiraz, 40 kayısı, 50 badem, 145 ceviz, 75 erik ağacı dikiyoruz. Sebze üretimiyle başladığımız tarımsal faaliyetlerimizi meyve bahçemizi kurarak sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Organik tarımı teşvik etmek için başlatılan çalışmalar kapsamında kurulan meyve bahçesine 100 elma, 30 ayva, 30 armut, 50 şeftali, 30 nektarin, 70 vişne, 40 kiraz, 40 kayısı, 50 badem, 145 ceviz, 75 erik ağacı dikimi yapıldı.