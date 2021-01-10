ATO’dan üyelerine ücretsiz e-belge desteği

Ticaret Odası Meclisi, 2020 yılının Aralık ayındaki son Meclis Toplantısı'nda e-belgelerin ücretsiz verilmesine ilişkin kararı oy birliğiyle kabul etti. Buna göre Ankara Ticaret Odası Ticari Belgelendirme Müdürlüğü tarafından www. atonet.org.tr adresi üzerinden verilen Oda Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi), İhale Durum Belgesi, Yabancı Dilde Oda Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi), Yabancı Dilde İhale Durum Belgeleri, ATO üyelerine 2021 yılı sonuna kadar internet üzerinden ücretsiz verilecek. Ankara Ticaret Odası'nın www.atonet.org.tr adresi üzerinden e-ATO'ya giriş yapan ATO üyeleri, 7/24 E-Belge İşlemlerine tıklayarak istenilen bilgileri doldurup e-Belgelerini ücretsizolarak alabilecek. 2021 yılında yaklaşık 266 bin adet belge karşılığında yaklaşık 1,5 milyon lira tutarındaki e-belgenin ATO'nun üyelerine ücretsiz sunması bekleniyor. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, pandeminin reel sektöre etkilerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Birlik ve beraberlik içinde desteklerle bu sürecin üstesinden geleceğiz. Daima üyelerimizin yanındayız" dedi.