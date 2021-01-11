Kaderini değiştiremedi

Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'ya mağlup olan Başkent ekibi, rakibini çok zorladığı maçta Medipol Başakşehir'e diş geçiremedi: 1-2. Turuncu-lacivertliler maçı Visca ve Demba Ba'nın attığı gollerle 2-1 kazandı. Ev sahibinin tek golünü ise Endri Çekici kaydetti. Başakşehir puanını 22'ye çıkarırken, üst üste ikinci maçında da puan alamayan Başkent ekibi ise 15 puanda kaldı.
Maçın ilk tehlikeli atağı Başakşehir'den geldi. 7. dakikada İrfancan'ın ceza alanı dışından yaptığı vuruşu, Friedrich kurtardı. 17. dakikada ceza alanı içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Visca, şık bir vuruşla uzak köşeden topu ağlara gönderdi: 0-1. 20. dakikada Bolingi'nin düşmesi ile serbest vuruş kazanan Ankaragücü'nde korner direğine yakın bir bölgeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Endri çekici, harika bir vuruşla kaleci Volkan'ı avladı: 1-1.
32. dakikada Başakşehir'in oyuncusu Chadli sakatlandı ve sahadan sedyeyle ayrılmak zorunda kaldı.
DALCI 3 DEĞİŞİKLİK BİRDEN YAPTI
Ankaragücü eşitlik bulduktan sonra daha öz güvenli oynadı. Maçın 54. dakikasında Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı 3 oyuncu değişikliğine birden gitti.
Assane, Borven ve Endri Çekici oyundan çıktı. Yerlerine Voca, Şahverdi ve Paintsil oyuna dahil oldu. 56. dakikada sağ kanattan ceza alanına gönderilen topu savunma uzaklaştıramadı. Önünde kalan topu ağlara gönderen Dembaa Ba fileleri havalandırarak takımını bir kez daha öne geçirdi: 1-2.
84'üncü dakikada Ankaragücü mutlak golden oldu. Orkan'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Paintsil topu Volkan'a nişanladı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı ve Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 yendi.