Kaderini değiştiremedi

Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'ya mağlup olan Başkent ekibi, rakibini çok zorladığı maçta Medipol Başakşehir'e diş geçiremedi: 1-2. Turuncu-lacivertliler maçı Visca ve Demba Ba'nın attığı gollerle 2-1 kazandı. Ev sahibinin tek golünü ise Endri Çekici kaydetti.Maçın ilk tehlikeli atağı Başakşehir'den geldi. 7. dakikada İrfancan'ın ceza alanı dışından yaptığı vuruşu, Friedrich kurtardı. 17. dakikada ceza alanı içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Visca, şık bir vuruşla uzak köşeden topu ağlara gönderdi: 0-1.32. dakikada Başakşehir'in oyuncusu Chadli sakatlandı ve sahadan sedyeyle ayrılmak zorunda kaldı.Ankaragücü eşitlik bulduktan sonra daha öz güvenli oynadı.Assane, Borven ve Endri Çekici oyundan çıktı. Yerlerine Voca, Şahverdi ve Paintsil oyuna dahil oldu. 56. dakikada sağ kanattan ceza alanına gönderilen topu savunma uzaklaştıramadı.84'üncü dakikada Ankaragücü mutlak golden oldu. Orkan'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Paintsil topu Volkan'a nişanladı.