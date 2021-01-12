Batıkent’in meydanı Karayalçın olacak

YENİMAHALLE Belediyesi Ocak ayı olağan meclis toplantısında başkanlık teklifi olarak sunulan ve oy çokluğuyla kabul edilen karar doğrultusunda Karayalçın'ın adı Batıkent'te yenilenme çalışmaları devam eden tören alanına verilecek.Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle'nin en büyük bölgesi olan Batıkent, konut kooperatifçiliğinden kent kooperatifçiliğine geçişi içeren yeni ve örnek bir modeldir. Bu kentin kurulmasında en büyük paylardan biri de eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Karayalçın'a aittir. Konut sorunu çözümünün, salt konut üretmek ile çözülemeyeceği, insan odaklı bir yaklaşım ile çözülebileceğinin kanıtıdır Batıkent Projesi. Karayalçın ismini, kurucusu olduğu Batıkent'in kalbine vermekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi.