Yürünecek çok yol yapacak çok iş var

BU kapsamda ilçe sakinlerinin çocukları ile birlikte huzur ve güven içerisinde parklarda vakit geçirebilmeleri için eskiyen park ve yürüyüş yollarındaki yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yapımına başlanacak olan yeni park ve yürüyüş yollarında da denetimlerde bulundu.Sporu ilçe genelinde yaygın hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Günün koşuşturmacası içinde insanların kendilerine zaman ayırabilecekleri, sağlıklı bir yaşam için spor yapabilecekleri mekanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Pursaklar'ın dört bir yanında gerçekleştirilen yeni parklarla ilçemize bambaşka bir hava kattık. Sporun temeli olan koşu ve yürüyüş yollarını yapıyoruz. Parklarda yürüyüş yollarımızın kalitesini artırmak için çeşitli projeler geliştiriyoruz. Hem yürüyüş hem de dinlence alanı olarak kullanılacak bu yollar, bittiğinde ilçemizin en gözde yerlerinden biri haline gelecek" diye konuştu.