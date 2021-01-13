Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Ani sıcaklık değişimine dikkat edilmeli

Ani sıcaklık değişimine dikkat edilmeli

Giriş Tarihi: 13.1.2021 ABONE OL
Ani sıcaklık değişimine dikkat edilmeli
YENIMAHALLE Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Engin Kargın, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ani düşüş göstermesi ile birlikte oluşabilecek sağlık sorunlarını önlemek amacıyla uyarılarda bulundu;
Kış hastalıklarından korunmak ve savunma mekanizmamızı güçlendirmek için özellikle A ve C vitamini vücut için önemli. Kış sebzeleri ve meyveleri A ve C vitamini sağlar.
Beslenmemize özellikle dikkat etmeliyiz. Günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı kesinlikle atlamamalı. Karbonhidratlı yiyecekler yerine taze meyve ve sebze tüketmeliyiz.
Günde en az 2-2.5 litre su içmeli.
Havanın güneşli olduğu günlerde 20-25 dakika kadar güneş ışığından direkt olarak yararlanmak ve haftada en az 2-3 kez balık yemek D vitamini eksikliğinin giderilmesine olanak sağlar.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ani sıcaklık değişimine dikkat edilmeli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA