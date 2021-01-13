Art arda yaşanan depremler korkuttu

ÖNCEKİ akşam 4.5 şiddetindeki depremi hisseden Ankara'da dün akşam da deprem meydana geldi. Kalecik merkezli depremin 3,2 şiddetinde olduğu bildirilirken, deprem Kırıkkale ve Çankırı illerinde de hissedildi.BYerin 4.8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Kırıkkale ve Çankırı illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli Doç. Dr. Bülent Özmen, "Son zamanlarda yapılan çalışmalar bize Ankara'nın deprem tehlikesinin sanılanın daha yüksek olduğunu gösteriyor ki Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı 2019 yılında yeni bir deprem tehlikesi haritası yayımladı. Burada da Ankara kent merkezinde bulunan bütün ilçelerdeki beklenen deprem tehlike parametrelerini yüzde 50 kadar arttırdı. Yani bu durum resmi haritada da ortaya konmuş oldu. Kalecik'te de 2019'da yayımlanmış ve yürürlüğe girmiş deprem tehlike haritasında da beklenen yer ivmeleri 30 kadar arttı" dedi.