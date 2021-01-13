Çubuk-2 Barajı’nda su seviyesi azaldı

ANKARA'DA, Çubuk ve çevre ilçelerin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Çubuk-2 Barajı'nda su seviyesi, son günlerde yaşanan kuraklık nedeniyle düştü. İlçe merkezine yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan, Mendek, Kışla, Hacıkadın, Bağırcan, Çayır ve Kırkpınar derelerinin beslediği 22 milyon metreküp hacme sahip barajın su seviyesi yüzde 23'e geriledi. Çubuk ve Pursaklar ilçelerindeki arıtma tesislerinde arıtılarak içme suyu şebekesine aktarılan barajın suyunun, yağış olmaması durumunda 3 ay yetebilecek düzeyde olduğu öğrenildi. Baraj kıyısında yer alan Yazlıca Mahallesi'nin muhtarı Osman Ayaz, yaptığı açıklamada, 40 yıldır ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi. Ayaz, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulundu.