‘2020’de sporun önemi daha çok anlaşıldı’

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı, 2020 yılında sağlık ve spor için çok talihsiz bir sene olduğunu söyledi. Bölükbaşı, "Ligler durma noktasına geldi. Olimpiyatlar ve Avrupa Futbol Şampiyonası ertelendi. Kazanımımız ise sağlık için spor yapmanın öneminin daha çok anlaşılması oldu. Bu durum, 'Herkes İçin Spor' kültürüne ciddi katkı sağladı" dedi.

HİSAPP UYGULAMASINA BÜYÜK İLGİ



Salgında spordan uzak kalınmaması için çeşitli etkinlikler yapıldığını belirten Bölükbaşı, "HisApp mobil uygulaması, kişilerin sağlık için spor ihtiyaçlarını karşılaması açısından yeterli bir altyapıya sahipti. Su hatırlatıcı, 850'den fazla egzersiz videosu içeriği ve hatırlatıcı özellikleri ile tüm kitlelere evlerinde kaldıkları sürede yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

NEVŞEHİR 2021'İN SPOR ŞEHRİ



"Avrupa Birliği Spor Elçisi olma sıfatı gereği ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için yoğun çalıştık. 23-30 Eylül tarihlerinde tüm Türkiye'de bütün branşları sahada etkinlik için seferber ettik. Avrupa'da en fazla etkinlik yapan ülke olduk. Nevşehir ilimizin 'Avrupa Spor Şehri' olması kazanımını elde ettik. 2021 yılında Nevşehir'imiz yıl boyunca etkinliklere ev sahipliği yapacak." AB'NİN HİBE PROJESİ ÖNEMLİ

"Salgının etkilerinin bahar aylarıyla birlikte en aza ineceğini tahmin ediyoruz. Bu durum spor salonlarına, tesislerine rağbeti de artıracaktır. Bu senenin en çarpıcı işi yine bir mobil uygulama olacak. Avrupa Birliği tarafından desteklenen hibe projeleri kapsamında destek aldığımız proje hayata geçecek. Bu uygulama ile Türkiye'de bulunan spor tesislerinin tamamını uygulamanın içerisine yerleştirerek her türlü branşa ulaşımı kolaylaştırmaya çalışacağız."