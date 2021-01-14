Çalışmak sizden internet bizden

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Gölbaşı'nda yaşayan çocukların internete hızlı ve kesintisiz ulaşması için "Hiçbir Çocuğumuz İnternetsiz Kalmasın" projesini hayata geçirdi. Teknolojinin hızla geliştiği dünyada Gölbaşımız'da yaşayan çocuklarımızın bilgiye kolay ve hızlı erişmesi ayrıca EBA eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri amacıyla "Hiçbir Çocuğumuz İnternetsiz Kalmasın" projesini hayata geçirdik diyerek sözlerine başlayan Başkan Ramazan Şimşek "Belediyemizin projesi ile doğrudan çocuklarımızın evine internet getiriyoruz. Projemizin hedef kitlesini, Gölbaşımızın 54 mahallesinde yaşayıp gelir düzeyi düşük, evinde interneti bulunmayan çocuklarımız oluşturmaktadır. Evinde interneti bulunmayan ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki ihtiyaç sahibi 350 evladımız ile kent konseyimizin köylerde yapmış olduğu istişarelerle belirlemiş olduğu üniversite öğrencilerine internet bağlantısı sağlayacağız. Gölbaşı Belediyemiz, Gölbaşı Kent Konseyimiz ve Gölbaşılı yerli firmamız Hayalnet Telekom iş birliği ile projemiz başladı. İlk kurulumu interneti olmayan Selametli Mahallesi ile buradaki Hakan Ülger İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirdik. Bu çalışmamız diğer kırsal mahallelerimizde de devam edecek."