Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Sahte altın şebekesi çökertildi

Sahte altın şebekesi çökertildi

Bakır alaşımı karıştırılarak ayarları yükseltilen altınları kuyumculara satan çete çökertilerek cezaevine gönderildi. Çetenin, kuyumcuların şüphelenmemesi için ev kadınlarını kullandığı ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 14.1.2021 ABONE OL
Sahte altın şebekesi çökertildi

Ankara'da Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sahte altını güvenilir firmaların markasını basarak piyasaya süren şebeke çökertildi. Operasyon anı polis kamerasına yansırken, suç örgütü üyesi 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Ulus'ta sahte altın üretimi yaptığı belirlenen şebekeye operasyon düzenledi. Altınlara bakır alaşımı karıştırarak ayarını yükseltip güvenilir firmaların markalarını basarak sattığı belirlenen şebeke çökertildi. Merdiven altı iş yeri kiralayıp 18-20 ayar bilezikleri 22 ayar bileziğe çevirdikleri tespit edilen suç şebekesinin ev hanımlarını kullanarak organize bir şekilde piyasaya bilezikleri sürdüğü öğrenildi. Sahte altınların Mamak, Keçiören, Etimesgut, ilçelerinde 9 kuyumcuya satıldığı tespit edildi.

ŞEBEKE YÖNETİCİLERİ TUTUKLANDI
6 üyesi bulunan suç örgütüne yapılan operasyonda, şahısların üzerinde ele geçirilen 18 adet bilezik ve piyasadan dolandırdıkları 127 bin TL'ye el koyuldu. Şahısların sahte altın üretimi yaptıkları atölyeye yapılan baskında, altın üretiminde kullanılan bakır tel, hassas terazi ve altın suyu ele geçirildi. Şebeke üyelerinden Ç.Y, S.T. ve N.Ö.K adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, şebeke yöneticileri M.Ö., E.S. ve M.K.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sahte altın şebekesi çökertildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA