Hizmet aşkıyla dolu dolu iki yıl

24 ayda Mamak'ta başarılı işlere imza atarak, halkın takdirini kazanan Başkan Köse, Mamak'ın yaşadığı değişimleri anlattı. Yerel yönetimlerde başarının toplumla iç içe olmaktan ve onlarla empati kurabilmekten geçtiğini belirten Köse, gelecek hedeflerinde insana dokunan belediyecilik anlayışının süreceğini aktardı. Pandemı sürecinde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 2019 ve 2020 yılını başarılı bir şekilde tamamladıklarını söyleyen Köse, 2021 yılına yaptıkları eserler ve yapacakları projelerle girdiklerini aktardı. Köse, Mamak'ta başlayan değişim rüzgârının hız kesmeden yeni yatırımlarla devam edeceğini vurguladı. Başkan Köse, 9 ay boyunca temizlik çalışmalarının hiç aksatılmadığını vurgulayarak, "Tüm cadde sokakların dezenfektelerini yaptık. Sosyal tesisler, belediye vezneleri, aile sağlığı merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları, taksi durakları, parklar, camiler, karakollar gibi toplu yaşam alanlarının hepsini düzenli olarak dezenfekte ettik. Mobil dezenfekte ekibi hijyen konusunda özenli çalışmalar yaptı. 36 bin 963 esnaf, 169 bin 203 araç, 28 bin 372 bina, 556 park, 370 okul, 64 muhtarlık, 93 durak 9 ay boyunca her hafta bir kez dezenfekte edildi ve hiç aksatılmadı. Restoran, lokantalar, kahvehane, kuaför, berber gibi dükkanımızın tamamı haftalık dezenfekte ediliyor. Diğer taraftan maske, dezenfektan üretimi ve dağıtımını yaptık. İbadethanelerin temizliğinin pandemi şartlarına göre ayarlanması da önemli çalışmalarımız arasındaydı" diye konuştu.Onlarca ücretsiz meslek ve beceri kursları, yüzme havuzu, spor salonları, kütüphaneler, kültür merkezleri ve daha birçok sosyal donatı her gün on binlerce Mamaklıya hizmet veriyor. Pandemi döneminde faaliyetleri durdurulan tesislerin, pandemi kuralları çerçevesinde sınırlı sayıda etkinliklerine yavaş yavaş başladığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçeye kazandırılan sosyal tesislerin ilçe halkının yaşam kalitesini artırdığını, vatandaşları şehir hayatının stresinden uzak tutarak kendilerini yenileme imkanı sağladığını söyledi.Pandemi sürecinde her ne kadar tesisler faaliyetlerine ara verse de kısıtlamaları fırsata çevirdiklerini belirten Başkan Köse, "Vatandaşlarımızın sağlığı konusunda Mamak Belediyesi olarak oldukça hassas davrandık ve gereken bütün önlemleri aldık. Her ne kadar pandeminin gölgesi altında kalsa da bu süreçte değerli işler yaptığımızı düşünüyorum. Bu süreçte halkımızı yalnız bırakmamak için birçok etkinliği dijitale taşıdık. Her gün canlı yayınlar yapıldı. Çevrim içi olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizle halkımız evlerinden eğlenme fırsatı buldu. Pandemi döneminde gerçekleştirdiğimiz sosyal medya yayınları ile Mamak'tan dünyaya açıldık. Hem yetişkinler hem de çocuklar için sosyal medya üzerinden etkinlikler gerçekleştirdik. Yapılan yüzlerce yayın ile Türkiye'nin en aktif belediyelerinden biri olduk. Kütüphanelere ulaşımın kısıtlandığı bu süreçte randevu uygulaması ile vatandaşlarımıza ulaştırdık. Sosyal medya üzerinden kitap tanıtımları yaptık ve tanıtımı yapılan kitapları çekiliş ile halkımıza hediye ettik. Sanatı sokağa taşıyarak, sokağa çıkma yasağı olan günlerde ruhunu kaybeden sokakları canlandırdık. Evden çıkamayan vatandaşlarımızın balkonlarına müzik taşıdık. Bizim felsefemiz; nitelikli, ulaşılabilir, kalıcı ve kapsayıcı işleri hayata geçirmektir. Bu felsefe doğrultusunda oluşturduğumuz politika ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mamak'ın her karışına ulaşarak toplumun bütün kesimine hitap eden çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu projelerin devam edebilmesi için de engel tanımadan, asla yorulmadan, işlerimizi günden güne ileri taşıyarak çalışıyoruz. Koşullar ne olursa olsun kültür ve sanattan uzak bir Mamak düşünülemez" dedi.2023 seçimlerine kadar tüm projelerini tamamlayarak, halkın güvenini kazanmış bir şekilde Mamak'taki dönemini tamamlamış olmayı hedeflediğini söyleyen Köse, "3 yıl sonra tüm projelerimizi tamamlamış, halkın güvenini kazanmış ve yüzümüzün akıyla yeniden halkımızın huzuruna çıkmak istiyoruz. Hepimiz iyi şeyler hayal ederiz. Önemli olan bulunduğumuz ortamda iyi izler bırakmaktır. Dönemimizi en iyi şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. Ondan sonrasında kaderimizde ne varsa o olur. Vatandaşın gönlüne taht kurmak için çok çalıştık. Mamak için aldığımız her kararda, attığımız her adımda ve altına imzamızı koyduğumuz her yatırımda, 'Âyinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz' sözü rehberimiz oldu. Sözle değil, eserlerimizle anılmayı tercih ettik. İçimizdeki Mamak aşkı her yıl daha da büyüyor. Çünkü biz işimizi aşkla sanatla yapıyoruz. 2 yıldır yaptığımız tüm yatırımları, işimize duyduğumuz aşkla, estetik dokunuşlarla ve yenilikçi fikirlerle bir sanata dönüştürüyoruz" dedi. Başarılı belediyeciliğin kalıcı eserler bırakmakla mümkün olabileceğine vurgu yapan Köse, "Mamak bugün 30 yılıyla mukayese edilemeyecek kadar ileri bir boyuta taşındı. Hayal bile edilemeyenleri bugün gerçekleştirdik. Onun üzerine de yeni hayaller kuruyoruz. Bizim en büyük amacımız önümüzde 3 yıllık bir süreci en iyi şekilde tamamlamak. Belediyecilik kalıcı eserler üretmektir. Bu eserlerle zamana imza atmaktır. Kalıcı eserleriniz varsa siz uzun yıllar o eserlerle hatırlanırsınız. Biz AK Parti belediye başkanları olarak, üreterek geliyoruz. 2019 ve 2020 yılı her şeye rağmen verimli bir yıldı. Önemli eserlere imza attık. 2021'de daha çok çalışacağız. Eserlerimize yenilerini ekleyeceğiz. Mamak ve Mamaklılar için fiziki ve sosyal dönüşümü başlattık. O süreçten bugüne Mamak'ta çok şey değişti. Bizim bile hayal etmediğimiz kadar çok değişti. Mamaklı hemşehrilerimizle el ele verdik ve 2 yılda güçlü bir Mamak inşa ettik. Geçmişte Mamak'ta olmayan pek çok şey artık Mamak'ta var. Mamak'ta artık gülen mutlu yüzler var. Gelecek için hayal kuran insanlar var. En önemlisi gönüllerde umut var" dedi.Köse, "Attığımız her adımda çocuklarımızın geleceğini düşünüyoruz 2021 yılı da, Mamak için yeniliklerin temelinin atılacağı ve değere dönüşeceği bir yıl olacak inşallah. Yaptığımız her işe kalbimizden bir parça katıyor, topluma değer katmak için attığımız her adımda çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini düşünüyoruz. İşimizi aşkla, sanatla yapıyoruz. Bugün emin adımlarla büyümemizi sağlayan en büyük kaynak, yaptığımız işe olan inancımız ve sevgimiz. Her yılsonu aynı zamanda yeni yıl için de bir başlangıç niteliği taşıyor. Her yıl bir önceki yıldan daha güzel bir Mamak oluşturmak için çok çalışıyoruz. Daha güçlü, daha üretken, daha çalışkan bir belediye oluşturarak, insanların daha mutlu, daha huzurlu ortamlarda yaşamalarını sağlamak, daha tercih edilir bir kent oluşturmak için işimizin başındayız. Göreve geldiğimiz gün çizdiğimiz hizmet hedefimizden sapmadan, önceden tespit ettiğimiz öncelikli hizmetlerimizi kısa sürede gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mamak için her geçen gün artan hizmet anlayışımızın getirdiği proje ve yatırımlarla, dünün gecekondu ilçesi konumundan, Ankara'nın parlayan yıldızı olma yolunda hızla ilerliyor. İlçemize layık olduğu hizmetleri sunmaktan ve daha iyi yerlere taşımaktan son derece mutlu ve gururluyuz. Toprağa yatırım yaparken, gönülleri kazanmaya, yüzlerdeki tebessümü artırmaya, acıları ve sevgileri paylaşmaya da önem veriyoruz. Her kesimi kucaklayan bir anlayışla hizmetlerimizi üretiyoruz, gönülleri yapıyor, acıları ve sevinçleri paylaşıyoruz. Mamak'ımızın hiç bir noktasında başımızı öne eğdirecek tutmadığımız bir vaat olmamasının, hatta hemşerilerimize yapacağız dediğimiz vaatlerin çok daha fazlasını yerine getirmiş olmanın huzurunu yaşıyoruz. Belediyemiz; ayakları yere basan ve sürekli büyüyen bütçelerle, mali disiplini elden bırakmayarak, günü kurtaran değil, gelecekte güçlü Mamak hedefine ulaşmak için tüm birikim ve vizyonunu projeler üretmek ve hayata geçirmek yönünde sürdürmektedir. Devam eden süreç içinde de geleceğe yönelik olarak Mamak ve Mamaklılar için yeni hayaller kurmaya, hayallerimizi hedefe dönüştürmeye ve bu hedeflere ulaşmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.