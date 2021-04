Sosyal belediyecilikte ilkleri yaşattık

Gönül belediyeciliği hizmet anlayışıyla mobil ikram aracında ücretsiz çay ve sıcak çorba dağıtımını sürdüren belediye iki yılda 58 bin 6 yüz beş bardak çay ve 5 yüz elli altı bin 853 kase çorba dağıtımı gerçekleştiren Mamak Belediyesi, pandemi süresi boyunca da kısıtlamanın olduğu günlerde nöbet tutan güvenlik görevlilerine de çay ve çorba ikram etti. Bu tür sosyal projelerin devamının geleceğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Biz gönül belediyeciliği ile bu hizmeti artık düzenli hale getirmek istiyoruz ve mobil ikram aracımız her zaman halkımızın hizmetinde olmaya devam edecek. Bu tür sosyal hizmetlerimiz kentimizde artarak devam edecek. Bir bardak sıcak çorba, çay ile halkımız ile gönül köprüleri kuruyor, her zaman yanlarında oluyoruz. Onların hayır duaları bize yeter" dedi.MAMAK Belediyesi, evde sağlık ve evde bakım hizmetleriyle çalınmadık kapı bırakmıyor, bakıma ve ilgiye muhtaç her vatandaşa hizmet götürüyor. Mamak Belediyesi'nin bu kapsamda hayata geçirdiği hizmetler vatandaşlar tarafından hem takdir ediliyor, hem de göz dolduruyor. Sosyal belediyeciliğin gereği olarak zor ve sıkıntılı zamanlarda vatandaşlara katkı vermeye çalıştıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Önceliğimiz Mamaklıların sağlığı ve mutluluğu. Her yaraya merhem, her derde deva olmak için hemşehrilerimizin ayağına sağlığı götürüyoruz. Bu işi yüreğimizi ortaya koyarak yapıyoruz" dedi.