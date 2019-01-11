Sarı Yelek dalgası Londra’da

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Kıta Avrupasını saran Sarı Yelekliler dalgası, İngiltere'ye ulaştı. İngiltere'de hükümetin ön gördüğü kemer sıkma politikasına karşı başlayan Halk Meclisi Hareketi, Cumartesi günü Londra'da protesto çağrısı yaptı. Gösterilere katılacak olanlardan Fransa'da hükumeti protesto eden eylemciler gibi "sarı yelek" giymeleri istendi. Yeni Şafak'ın haberine göre; "Sarı yeleğini unutma" diyerek sosyal medya hesabından protesto çağrısı yapan grup, "Sarılara rağmen kemer sıkılamaz" sloganı altında birleşiyor. Sosyal medyada bin 700'den fazla kişi etkinliğe katılacağını açıkladı. Buna paralel olarak, sosyal ağlarda aşırı sağa yakın olan Brexit yanlıları da "#YellowVestUK" anahtar sözcüğünü paylaşmaya başladı. Bu organizasyon diğer şehirler için de miting çağrısı yapıyor. Ayrıca 2010'dan beri iktidarda bulunan Muhafazakar Parti'yi devirmek için parlamento seçimleri düzenlenmesi çağrısını da tekrarladı.