Mahkeme eski Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç'i suçlu buldu

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, Rus askeri birliklerini ülkeye çağırdığı gerekçesiyle, "devlete ihanet suçlamasıyla" hakkında açılan davada suçlu bulundu.

Kiev Obolon Bölge Mahkemesinde yapılan karar duruşması sabah saatleri itibarıyla başladı. Yanukoviç'in katılmadığı duruşma öncesi mahkeme etrafında geniş güvenlik önlemi alındı.

Mahkemenin hakimi Vladislav Devyatko, delil olarak 2014'te meydan olayları esnasında dönemin Devlet Başkanı Yanukoviç'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yazdığı, Ukrayna'daki karışıklık nedeniyle Rus askeri birliklerin ülkeye davetini içeren mektubu okudu.

Yanukoviç'in 1 Mart 2014'te Putin'e söz konusu mektupla başvurduğunu hatırlatan Devyatko, "Yanukoviç, bu daveti ile Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yıkıcı eylemlerine yardımcı oldu." dedi.

Hakim Devyatko, sanığın uygun ve kabul edilebilir delillerle suçlu bulunduğunu söyledi.

Duruşmanın sonunda mahkemenin Yanukoviç'in kendisine yöneltilen suçlardan dolayı alacağı cezayı açıklaması bekleniyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 2013-2014'te yaşanan protesto olaylarıyla Rusya'ya kaçan Yanukoviç, devlete ihanet ile Ukrayna'nın devlet sınırlarının değiştirilmesine yönelik kasıtlı eylemlere ve Ukrayna'ya yönelik saldırılara yardımcı olmak suçlamalarıyla 4 Mayıs 2017'de yargılanmaya başlandı.

Davanın başlamasından bu yana 89 duruşmanın yapıldığı mahkemede karar aşaması öncesi son söz için defalarca duruşmaya çağrılan Yanukoviç, video konferans yoluyla da olsa katılmayı reddetmişti.

Savcılık eski Devlet Başkanı Yanukoviç'in 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.