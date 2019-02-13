Kontak kapatmayana 130 Euro ceza

BUGÜN NELER OLDU

Belçika'da araç sahipleri için yeni bir yasak yürürlüğe girecek. Yeni yasaya göre trafik ışıklarında kontak kapatmayan araç sahiplerine 130 euro (yaklaşık 770 lira) para cezası kesilecek. Yetkililer söz konusu yasak ile amaçlarının 11.5 milyon nüfuslu ülkede son zamanlarda hızla artan hava kirliliğinin önüne geçmek olduğunu duyurdu. Hava kirliliğine bağlı olarak ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle Avrupa'da her yıl 400 binden fazla erken ölümün gerçekleştiğine dikkat çeken Belçika basını da yasağın 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe gireceğini yazdı.Araştırmada Belçika genelinde her bir arabanın park halindeyken 5 dakika boyunca kontak kapatması halinde 160 milyon litre yakıttan tasarruf edileceği ve bunun da 380 bin CO2 emisyonu azalması olacağı kaydedildi.