Türk siyasetçiye ‘en çevreci’ ödülü

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Kuzey Hollanda Bölgesi Vali Yardımcısı Adnan Tekin (46), Doğa Anıtları Vakfı'nın düzenlediği, yarışmada "2018'in en çevreci siyasetçisi" seçildi. Tekin'e ödül olarak bir yıl boyunca ofisinde kullanabileceği Hollanda Parlamentosu'ndaki milletvekillerinin oturduğu koltuğun yeşil versiyonu verildi.TEKIN, Türk asıllı birinin böyle bir ödüle layık görülmesinin gurur verici olduğunu söyledi. İki yıl önce vali yardımcısı olduktan sonra doğayla iç içe olmaya başladığını kaydeden Tekin, "Fazla bir tecrübem olmamasına rağmen ülkedeki doğa çalışmalarında önemli işler yaptığım için beni seçtiklerini düşünüyorum" dedi.Fatih ÖZYAR / HAARLEM