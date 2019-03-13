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Türk siyasetçiye ‘en çevreci’ ödülü

Kuzey , ’nın düzenlediği, “2018’in en çevreci siyasetçisi” yarışmasında birinci seçildi

Giriş Tarihi: 13.3.2019
Türk siyasetçiye ‘en çevreci’ ödülü
Kuzey Hollanda Bölgesi Vali Yardımcısı Adnan Tekin (46), Doğa Anıtları Vakfı'nın düzenlediği, yarışmada "2018'in en çevreci siyasetçisi" seçildi. Tekin'e ödül olarak bir yıl boyunca ofisinde kullanabileceği Hollanda Parlamentosu'ndaki milletvekillerinin oturduğu koltuğun yeşil versiyonu verildi.

GURUR VERİCİ
TEKIN, Türk asıllı birinin böyle bir ödüle layık görülmesinin gurur verici olduğunu söyledi. İki yıl önce vali yardımcısı olduktan sonra doğayla iç içe olmaya başladığını kaydeden Tekin, "Fazla bir tecrübem olmamasına rağmen ülkedeki doğa çalışmalarında önemli işler yaptığım için beni seçtiklerini düşünüyorum" dedi.

Fatih ÖZYAR / HAARLEM
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Türk siyasetçiye ‘en çevreci’ ödülü
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