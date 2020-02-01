Babamın mezarında Fatiha okuyacağım

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Almanya'nın Nürnberg kentinde yaşayan Ümit Martin Brunner (41), adını atv'de Müge Anlı'nın programına babasını bulmak için gittiğinde duyurdu. İki yaşındayken annesinin şikayeti üzerine babasının Türkiye'ye sınırdışı edildiğini söyleyen Brunner, programda akrabalarına kavuştu, babasının öldüğünü öğrendi. Ümit Martin'in artık bambaşka bir hayatı oldu.TÜRKİYE'DEKİ akrabalarını tanıdıktan sonra kendini bir Türk ve Müslüman gibi hissetmeye başladığını söyleyen Brunner, "Benim asıl soyadım Demiray. Annem Türk düşmanı biriyle evlendi. O kişi soyadımı değiştirdi, sürekli dayak attı. Gençlik dairesi yurtlarında büyüdüm. Bakıcı aile yanında kaldım. Artık atv aracılığıyla gerçek akrabalarıma kavuştum" dedi.İNTERNETTEN İslam'ı araştırmaya başladığını, Türkçe dil kursuna yazıldığını anlatan Ümit Martin, "En sevdiğim cümle artık 'Ne Mutlu Türk'üm diyene' oldu. Müslüman olarak doğdum, Hıristiyan olarak yetiştirildim. Tekrar Müslüman olup, babamın mezarı başında Fatiha okumak istiyorum. Babamı çok özlüyor, 10 yıldır onu arıyordum" diye konuştu.ÜMİT Martin mavi kart sahibi olmak için Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosluğu'na başvuruda bulundu ve "Kendi rızamla Brunner soyadını almadım. 15 yaşındaydım ve dayak zoruyla soyadım değiştirildi. Türkiye'deki kayıtlarda halen Demiray olarak geçiyorum ve en azından mavi kart sahibi olmak istiyorum" dedi.NİSAN ayında Türkiye'ye gitmek istediğini söyleyen Ümit Martin, "Babamın mezarını halamın yanında defnedildiği için bulabildik. Mezar taşı bile yok. Yaptırmak istedim ama soyadım tutmadığı için yaptıramadım. Evrak işlerimi tamamladıktan sonra ilk işim babamın mezarını yaptırmak ve başucunda dua etmek olacak" dedi.