Berlinli futbolcuya ırkçılık ayıbı

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Almanya'da Schalke 04 ile Hertha Berlin arasında oynanan Almanya Kupası maçında Berlinli futbolcu Jordan Torunarigha taraftarların ırkçı tezahüratına maruz kaldı. Bir pozisyonda sinirlenip su kasasını alıp yere fırlatan futbolcu ile birlikte kendisini tutmaya çalışan Schalke Teknik Direktörü David Wagner kırmızı kart gördü. Schalke taraftarları da kırmızı kartın sorumlusu olarak gördüğü futbolcuya maymun sesi ile ırkçı tezahüratta bulundu, küfretti. Schalke kulübü soruşturma başlatırken, futbolcudan ve Hertha Berlin'den özür diledi.