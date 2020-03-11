Kafasına sıktılar

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BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde polis kurşunlarıyla hayatını kaybeden 37 yaşındaki Mehmet Bulğu'nun başına bile ateş edildiği ortaya çıktı. Bulğu'ya sıkılan 4 kurşundan birinin başına isabet ettiği öğrenildi. 4 mermiden kafaya, göğse ve omuza saplanan 3 mermi de öldürücüydü. Buna göre polis Hans A., Bulğu'yu önce göğsünden ve bileğinden vurdu.HANSA., ağır yaralı olarak öne doğru eğilen ve düşmek üzere olan Bulğu'ya iki el daha ateş ederek başından ve omuzundan vurarak öldürdü. Yapılan otopside son iki merminin, Bulğu yere düşmek üzereyken sıkıldığı belirlendi. Stajına 8 Aralık 2019 günü başlayan Hans A., tam 4 hafta sonra Bulğu'yu vurdu. Hans A.'nın amiri konumundaki komiser Y., verdiği ifadede polis memurunu korudu.elinde bir sopa ile arabaya vurmasından sonra uzaklaştığını, kendisinin arkasından "Hey, dursana!" dediğini anlatan polis Y., şöyle ifade verdi: "Tepki göstermedi ve yoluna devam etti. Daha yüksek sesle bağırdım. Bu sefer durdu. Döndü ve büyük bir hızla üzerimize doğru koşmaya başladı. Sopa tuttuğu sağ elini havaya kaldırıp geliyordu. Sağ ayağımla karın boşluğuna tekme attım. Dengesini kaybetti."KOMİSER Y., Mehmet Bulğu'nun elinde bıçak görmediğini belirttiği ifadesinde, "Ama Hans bıçağı görmüş olmalı. Adam 'Allahu Ekber' diye bağırdı. Hans, 'bıçağı at' diye bağırdı. Sonra peş peşe ateş edildiğini duydum. Ben eğer tekme atmasaydım, Hans'a saldıracaktı" dedi.KOMİSER Y., "Mehmet Bulğu'ya tekme atmasaydım komiser adayı Hans'a saldıracaktı" dediği ifadenin devamında çelişkili bir beyanda bulundu. Y.'nin, "Adamı vurduktan sonra Hans'a, hayatımı kurtardığı için teşekkür ettim" sözleri çelişkili bulundu. Mahkemenin bu çelişkiyi göz önüne alması bekleniyor.