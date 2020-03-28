Doktorlardan şok uyarılar

BUGÜN NELER OLDU

-Almanya'da durum giderek kontrolden çıkıyor-Yatak kapasitesi yeterli değil-Solunum cihazı yeterli değil-Kimin yaşayıp kimin öleceği tercihiyle karşı karşıya kalabilirizUZMANLAR, büyük ihtimalle kriz nedeniyle Almanya'da da yoğun bakım ünitelerinde boş yatak sıkıntısı yaşanacağı uyarısında bulundu. Yoğun bakım ünitelerindeki bu kriz nedeniyle bir "tavsiye kataloğu" hazırlandı. Raporda, "Durumu kritik olan her hasta yoğun bakıma alınamazsa, sınırlı sayıdaki kaynakların dağılımı konusunda karar verilmeli. Kimin yoğun bakımda tedavi görüp görmeyeceği kararı kaçınılmaz" yazıyor.DÜN de Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Almanya'daki durumu "fırtına öncesi sessizliğe" benzetmişti. Basında bu açıklama "halkı yüksek sayılara alıştırıyor" yorumlarına yol açtı. Almanya'da hasta sayısı çok radikal şekilde artmasa dahi, her gün 3-4 bin kişi daha koronavirüse yakalanıyor. Ölü sayısı bir hafta içinde 45'ten 286'ya çıkarken, hasta sayısı da 15 binden 47 bine yükseldi.ALMAN Etik Konseyi, mevcut yoğun bakım ünitesi kapasitesinden daha fazla yatağa ihtiyaç duyulması halinde, kimin yaşamda kalıp kalmaması sorumluluğunun doktorlara bırakılmaması gerektiğini savundu. Etik Konseyi hükümete "Bu nedenle böyle bir durum olması halinde uyulacak şeffaf kriterler oluşturulmalı. Olur da, solunum cihazı sayısı, ihtiyaç duyan insan sayısından az olursa, sosyal statü, köken, yaş ve engele göre karar verilmesi ihtimal dışı olmalı" uyarısında bulundu.