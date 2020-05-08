Türkler mültecileri sahiplendi

ALMANYA'YA beş yıl önce gelmeye başlayan mülteciler için seferber olup yardımlarına koşan Türkler, ramazan ayında da onları unutmadı. Her yıl camilerde kurulan iftar çadırlarında mültecileri ağırlayan cemaat, bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında camilerin kapalı olması nedeniyle, yardımları mülteci yurtlarına taşıdı.DİTİB'E bağlı Königswinter Camisi, koronavirüs salgını nedeniyle karantina altındaki mülteci ailelere, temizlik ve hijyen malzemesi, yiyecek, giyecek, ayakkabı ile çocuk bezi, mama ve oyuncaktan oluşan yardımda bulundu. Mültecilere nakdi yardım da yapıldı. Ostfildern DİTİB Camisi gönüllüleri de her gün mültecilere 300 pide dağıtıyor.